Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, devlet destekli şeriat anayasasını ve kadını aşağılayan maddeleri değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “Meclis komisyonuna gelen gerici maddeler geri çekildi” – Kulis (16 Ocak 2020)