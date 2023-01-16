Meclis kürsüsünde telefon kıran CHP’li Erbay’a 10 bin TL’lik fatura

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, ‘sansür yasası’nın görüşmeleri esnasında düzenlemeye dikkat çekmek için kürsüde cep telefonu kırmıştı. Yaşanan bu olay sonrası Erbay’a Meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL fatura çıkarıldı.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu’nda, yasası görüşülürken kürsüye çıkmış ve yasayı protesto etmek amacıyla telefonunu kürsüye vurarak kırmıştı.

CHP’li Erbay’a TBMM İçtüzüğü gereği yaptırım cezası verilmemişti.

MECLİS BAŞKANLIĞI’NDAN ERBAY’A 10 BİN TL FATURA

Edinilen bilgiye göre; CHP’li Burak Erbay’a Meclis Başkanlığı’na bağlı bir avukat tarafından yazı yollandığı ve kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL talep edildiği belirtildi. (DHA)