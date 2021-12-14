Meclis kürsüsüne marketten aldığı ürünlerle çıktı: ‘Fiyatı görünce şaşıracaksınız’

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, marketten aldığı ürünleri TBMM kürsüsüne getirerek, “Fiyatı görünce şaşıracaksınız” dedi. Ürünleri tek tek sayan Aygun, 231 lira ödediğini açıkladı. Aygun, “Bunu gören vatandaşımız ‘Ben ancak kuru soğan ve ekmeğe talim ederim’ deyip hepsini markette bırakıyor. Türk Lirası eridi” diye konuştu.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Üyesi İlhami Özcan Aygun, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı ve tarım bütçesi üzerine konuşma yaptı. Aygun, meclis kürsüsüne marketten aldığı ürünleri getirerek hayat pahalılığına dikkat çekti.

“SARAYDA ÇİFTLİK Mİ KURDUNUZ?”

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bütçesine değinen Aygun, “Millet, soğukta ekmek kuyruğunda beklerken, Saray’da tablo bambaşka! Saray’ın zirai madde kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 1068 artmış! Saray’da çiftlik mi kurdunuz? Buğday mı yetiştiriyor, özel ekmek yapıyorsunuz?” diye konuştu.

“200 KAT ARTMIŞ, AÇIKLAYIN!”

Sarayda 2020 yılında canlı hayvanlar için ayrılan kaynağın, bir önceki yıla göre yüzde 200 arttığını belirten Aygun, “Çok merak ettim. Saray’daki canlı hayvanlar ne? Taze süt, taze yumurta, taze et Saray çiftliklerinden sanırım. Sayıştay ‘canlı hayvan’ deyip geçmiş ayrıntısını vermemiş! Açıklayın! Atatürk, AOÇ’yi kurarak halkın hizmetine sunmuştu, siz ise canlı hayvan yetiştirdiğiniz Saray’da kişiye özel çiftlik kurmuşsunuz! Aradaki fark bu kadar net” dedi.

“MİLLET KURU SOĞAN EKMEK YİYOR, SARAY MANGO KURUTULMASINI ÖNERİYOR”

Aygun, “Millet kuru soğan, ekmek yiyor. Saray, mango kurutulmasını öneriyor. Mercimeğe yüzde 48,66; yumurtaya yüzde 36,5; ekmeğe yüzde 30; patatese yüzde 84; tavuk etine yüzde 57 oranında zam geldi, vatandaş artık tavuk eti yiyemez oldu. Türk Lirası eridi. Fiyatlar borsa gibi anlık değişiyor” şeklinde konuştu.

ÜRÜNLERİ TEK TEK SAYDI

Marketten aldığı ürünleri tek tek sayan Aygun, “Fiyatı görünce şaşıracaksınız” dedi. Alışveriş fişini okuyan Aygun, şöyle devam etti:

“1 litre ayçiçeği yağı olmuş 28.90, 1 litre süt 15 lira, 1 kilo bulgur 12.95, Türk kahvesi 8.95 ve aşağı doğru liste gidiyor; tam 231 lira. Bunu gören vatandaşımız ‘Ben ancak kuru soğan ve ekmeğe talim ederim’ deyip hepsini markette bırakıyor. Türk Lirası eridi!”

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