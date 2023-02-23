Meclis ne zaman açılacak? Meclis gündemi deprem ve EYT…

Milletvekillerin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına verdiği arayı uzattı. TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırıldı. Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere 28 Şubat Salı günü toplanacak.

GÜNDEM MADDELERİ EYT VE DEPREM

Öte yandan, AKP Grup Başkanvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda, haftaya Genel Kurul gündemine gelecek konuların gözden geçirildiği belirtildi. Haftaya Genel Kurul’da yeni bir deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin siyasi partilerin vereceği önergeler ele alınacak. Genel Kurul’un bir diğer gündem maddesi ise emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi olacak. (DHA)

DEPREM ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK MI?

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen ‘TÜBA 2023 Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Şentop, deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetleri sürerken bir yandan da akademisyenlerin yoğun çalışmalarının olduğunu kaydetti. Şentop, “Yaşanan bu büyük depremden bilimsel olarak çıkarılacak sonuçlar var. Daha sonra bu sonuçlar üzerine gereken hukuki çalışmalar yapılacak. ‘Ders alalım’ diyoruz da ders almanın temeli bilimsel verileri net olarak ortaya çıkarmak. Burada birçok akademisyen arkadaşımız, kendileri de sahada çalışmışlar. Bu bakımdan TÜBAya çok teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların daha kapsamlı olarak devam etmesinde fayda var. İçeride farklı disiplinlerden akademisyenler kendi çalışmalarını, sadece bu yaşamış olduğumuz depremle ilgili çalışmalarını anlattılar” dedi.

Depremin her yönüyle araştırılması konusunda Meclis’te araştırma komisyonu kurulması talepleri ve yasal düzenlemeler ile ilgili soru üzerine Şentop, “Dünyanın her yerinde, yaşanan bu tür büyük afetlerden sonra elimizdeki mevzuat gözden geçirilmiş, bu gayet tabiidir. İnşaat yönetmeliklerimiz değiştirilmiş, ilave tedbirler alınmış. Burada yapılan akademik çalışmaları da dikkate alarak bu yönde ihtiyaç olduğu takdirde birtakım hukuki düzenlemelerin yapılması icap edecek. Meclis’te farklı partilerin araştırma komisyonu kurulmasına yönelik talepleri var. Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum ki bu konu görüşülecek” diye konuştu. DHA