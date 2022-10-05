Meclis tek partiye çalıştı

Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP, muhalefetin sunduğu 3 bin 845 kanun teklifini gündeme bile almadı. AKP’nin 366 teklifinden 255’i yasalaştı.

Deniz AYHAN

TBMM‘nin 27’nci dönemini kapsayan 5 yıllık sürede muhalefetin 3 bin 845 kanun teklifinden hiçbiri yasalaşmadı, iktidar tarafından gündeme bile alınmadı. AKP, ortağı MHP’ye de geçit vermedi. MHP’nin hazırladığı 296 kanun teklifinden hiçbiri ele alınmadı. AKP’nin sunduğu 366 tekliften 255’i yasalaştı, diğerleri de komisyon ve Genel Kurul gündeminde bulunuyor.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in açıklamaları sadece AKP’nin yasa tekliflerinin gündeme alınıp yasalaştığını ortaya koydu. CHP 3009, HDP 443, İYİ Parti 301, Memleket Partisi 30, Zafer Partisi 13, Türkiye İşçi Partisi 11, BBP 8, Saadet Partisi 7, Demokrat Parti 5 ve bağımsız milletvekilleri 18 kanun teklifi verdi. EYT, elektrik, su ve doğalgazdan KDV alınmaması, KYK borçlarının silinmesi gibi önemli tekliflerden hiçbiri görüşülmedi. CHP’li Tutdere şunları kaydetti: “CHP olarak verdiğimiz 3 bini aşkın kanun teklifimizin hepsi ilgili komisyonlarda bekletilmekte, gündeme dahi alınmamaktadır. İşçi, memur, esnaf, köylü, öğretmen, öğrenci, kısacası 84 milyon yurttaşımızı yakından ilgilendiren ve hayatını kolaylaştıracak olan binlerce kanun teklifimiz sümen altı ediliyor. Vatandaşlarımızın refahını artırmak, hayatlarını kolaylaştırmak için verdiğimiz kanun tekliflerimiz Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı tarafından dikkate alınmıyor. Yürütmenin denetlendiği yasaması güçlü, adaleti bağımsız ve güçlü sistemi yeniden inşa edeceğiz” dedi.