Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşma esnasında AKP'li üyelere çay fırlattı. Özcan, bugün toplanan belediye meclisinde kimseye söz verilmemesine tepki gösteren AKP'li üyelere, "Sakin olun. İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için. Alın size çay" diyerek çay fırlattı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN
👇
https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
#tanjuözcan #receptayyiperdoğan #bolubelediyesi #akp #chp #erdoğan #suriyeliler #sığınmacılar #gündem #haber #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Meclise damga vuran olay! Başkan Özcan isyan etti.. AKP’li üyelere çay fırlattı!