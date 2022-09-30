Meclis’e gelecek torba yasada neler var? Meclis (TBMM) ne zaman açılacak?

Türkiye Büyük Meclisi 1 Ekim Cumartesi günü açılacak. TBMM’yi, 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. AKP, yaklaşık 25 -30 maddelik torba yasa teklifini Meclis’e sunmaya hazırlanıyor. Başkanlığına sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren “torba kanun” teklifinin detayları paylaşışdı.

TBMM Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından mesaisine yeniden başlayacak. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak. Başkanlığına sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren “torba kanun” teklifinin detaylarını anlatan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konuların teklifte yer alacağını belirtti.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cumartesi günü yeniden başlayacak.

Yeni yasama yılı kapsamında ilk tören Meclis Atatürk Anıtı’nda yapılacak; anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00’te özel oturumla toplanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

Genel Kurul, başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek. TBMM Tören Alanı’ndaki resepsiyon, saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke imza atacak.

Öte yandan, 4 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

TORBA YASADA NELER VAR?

AKP, yaklaşık 25 -30 maddelik torba yasa teklifini Meclis’e sunmaya hazırlanıyor.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, önemli düzenlemelerin yer alacağı kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı.

Basın kanunu: Meclisin yeni yasama yılında ilk işinin kamuoyunda “dezenformasyonla mücadele yasası” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni yasalaştırmak olacağını dile getiren Elitaş, TBMM Genel Kurulunda gelecek hafta Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçiminin yapılacağını bildirdi.

Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteği: Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin bunlardan biri olduğunu ifade eden Elitaş, düzenlemeyle, işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını bildirdi.

İhracatçılara “çifte pasaport”: Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş, “Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz.” dedi.

Elitaş, yeşil pasaportla ihracatçıların yurt dışına daha kolay çıkış yapabileceğini ifade etti.

İhracatçılara yeşil pasaport müjdesini Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüklerini aktaran Elitaş, “Ticaret Bakanımız ihracata çok ehemmiyet veriyor. Ben de eski Ekonomi Bakanı, eski Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi ve eski İhracatçılar Birliği Başkanı görevini yapan biri olarak bunun çok önemli bir düzenleme olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

AKP iktidarı döneminde ihracata yönelik önemli bir süreç başlatıldığını dile getiren Elitaş, 20 yıl önce yılda 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye’nin, 2022 sonunda 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağını belirtti.

Çatılarda güneş enerjisi ile elektrik üretimine teşvik: Konutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminin 25 kilovatlık kısmının vergiden istisna olduğunu anımsatan Elitaş, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, diğer kurum ve kuruluşlarla görüştük. Vergi mükellefiyeti, defter tutma mecburiyeti olmayanlar için 25 kilovatlık kısmı 50 kilovata kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yükseltmeye çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

İcra düzenlemesi: Elitaş, kanun teklifi ile 15 Ağustos 2022’den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini söyleyerek, “GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek.” dedi.

Söz konusu şirketlerin, bu kapsamdaki alacaklarını “değersiz alacak” yazabilmesi için çeşitli yöntemler olduğuna işaret eden Elitaş, şöyle devam etti:

“İcra safhasına gitmesi, takipte olması lazım ve 3 yıl bilançosunda, karşılık hesaplarında tutması gerekiyor. Bunu tahsil ederse vergiye tabi, tahsil edemezse üçüncü yılın sonunda değersiz alacak haline getirme imkanı söz konusu ama hem vatandaşa katkı hem de şirketlere kolaylık sağlasın diye kamu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu doğrudan doğruya değersiz alacak yazdırarak şirketlere bir imkan tanımış oluyor.

Varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların 2 bin 500 liraya kadar olan kısmını ödememe durumu söz konusu. Varlık yönetimi şirketleri ile BDDK, TMSF, Hazine ve Maliye Bakanlığı anlaşmayı yaptı. Alacakların 2 bin 500 liralık kısmını da buradan istisna etmiş olacağız. Yaklaşık 1 milyon kişinin bankalara olan kredi kartı ya da başka borçlarından dolayı sıkıntıları bertaraf edilmiş olacak. Diğer taraftan doğal gaz, elektrik dağıtım ve GSM şirketlerinin genel anlamda 2 bin liraya kadar olan alacakları konusunda 2 milyon kişiyi ilgilendiren dosya söz konusu. İki düzenleme kapsamında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı icra kapılarından kurtarmış olacağız.”

Kur korumalı mevduat: Kur korumalı mevduat uygulamasının 2021’de hayata geçirildiğini anımsatan Elitaş, “Mart 2022’de işletmeleri kur korumalı mevduata dahil ettik. Süresi 2022 sonuna kadardı. Yasanın içeriğinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil, yalnızca süreyi 31 Aralık 2023’e kadar uzatmış oluyoruz. Özellikle işletmeler, bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar.” diye konuştu.

EYT düzenlemesi: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalara da değinen Elitaş, “Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023’ten itibaren hayata geçecek.” değerlendirmesini yaptı. AA