Meclis’e yürüyen baro başkanlarına polis engeli

Çoklu baro teklifine karşı Ankara Kuğulu Park’ta “Savunma Nöbeti” tutan baro başkanları dün polis müdahalesiyle karşılaştı. Baro başkanları teklifin iptali için dilekçi topladı. “Avukatlar Kanunu’nda yapılması öngörülen teklifin geri çekilmesini talep ediyorum” yazan dilekçeleri hem avukatlar hem de onlara destek olan vatandaşlar imzaladı.

HALK DA DESTEK VERDİ

Avukatlar, dilekçeleri TBMM’ye teslim etmek için halkla birlikte yürüyüşe geçti. ‘Savunma susmadı, susmayacak’ sloganlarıyla Meclis’e yürüyen baro başkanları ve avukatlar polis barikatıyla karşılaştı. Polis, avukatların yürüyüşüne izin vermedi. Gerilim yaşandı. Meclis’e çıkan yollar barikatlarla kapatılınca dilekçeler, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan’a teslim edildi.

‘YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR’

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, yaşananlarla ilgili “Yarın çok geç, çocuklarımızın geleceği için bu tahakküme şimdi karşı çıkma zamanı” dedi. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Meclis’i göreve çağırıyoruz. Hukukun son kalesi olan baroların parçalanmasına asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

PANKARTLI YÜRÜYÜŞE İZİN ÇIKMADI

Avukatlar, ellerinde pankartlarla Meclis’e yürümek istedi. Polis izin vermedi. Arbede yaşandı. Bazı avukatlar yere düştü.