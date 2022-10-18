Meclis’te Bartın atışması: Özel’den Dönmez’e sert tepki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’in katıldığı TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Özel, Bartın’daki faciaya ilişkin “41 can öldü bir tane gözaltı yok, bir tane tutuklama yok, bir görevden el çektirme yok, bir açığa alma yok, yazıklar olsun gelip de burada pişkinlik yapmak var. Şu kadar onur varsa istifa edin!” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Bartın’daki maden faciasına ilişkin konuşma yaptığı TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Özel, “Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Binali Yıldırım. Neden sorumlu bu beyler? Bu beyler üçlü kararnameyle, Kazım Eroğlu’nu bu kurumun başına getirmekten sorumlu. Genel müdür yapmaktan sorumlu. Kazım Eroğlu, 8 işçinin öldüğü Kozlu maden kazasında 4 yıl hapis cezası almış ihmali yüzünden. Soma’da cezasızlık var. Soma’da 2 kişi cezaevinde. Namusu gibi o aileleri gece gündüz savunan Selçuk Kozağaçlı ile Can Atalay dışında Soma’da tutuklu yok” ifadelerini kullandı.

“İSTİFA EDİN”

Bartın’daki facianın ardından gözaltı ve tutuklama olmamasına dikkat çeken Özel, “41 can öldü bir tane gözaltı yok, bir tane tutuklama yok, bir görevden el çektirme yok, bir açığa alma yok, yazıklar olsun gelip de burada pişkinlik yapmak var. Şu kadar onur varsa istifa edin!” çıkışında bulundu.

Özel, “Anayasa değişmeseydi gensoruyla bakanı sorgulardık” dedi.

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