Meclis’te Çok Sert Sokağa Çıkma Yasağı Tartışması!

Sokağa çıkma yasağı sırasında TBMM af düzenlemesini görüşmek için toplandı.

Genel Kurul’daki görüşmelere, sokağa çıkma yasağının 2 saat kala açıklanması nedeniyle yaşananlar damgasını vurdu. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, muhalefetin eleştirilerine yanıt vererek Türkiye’nin dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Anka’dan Mehtap Belen’in haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hükümetin sokağa çıkma yasağını açıklama şeklini ve yöntemini eleştirdi. Yurttaşlar gibi milletvekillerinin de sokağa çıkma yasağından önceden haberdar olmadığını belirten Özel, “Sosyal teması kesmek için doğru şekilde yapılsaydı, çok doğru bir karar olurdu. Ancak o kadar beceriksiz ve acemice yapıldı ki hastalığı bütün Türkiye’ye yaydınız” dedi.

En kötü örneklerden biri olan İtalya’nın bile sokağa çıkma yasağını 36 saat önceden vatandaşlara bildirdiğini anımsatan Özel, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 2 gündür sokağa çıkma çağrısı yapıyor, bilgi vermeden ilan ediyorsunuz. Dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaşın açıklamasından sonra Ankara’daki hızlı sakinleşmeyi gördünüz. 30 büyük şehir ve Zonguldak belediye başkanlarını valiler davet edip bilgi verselerdi, hazırlık yapılır vatandaş panik olmazdı. Yaşananlardan utandık, bir sokağa çıkmayı ilan edemeyen zihniyet nedeniyle hepimiz dünyaya rezil olduk” diye konuştu.

ÖZTUNÇ’TAN SOYLU’YA ZOR SORU?

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun daha önce yaptığı açıklamada, “Sokağa çıkma yasağını FETÖ’cüler istiyor” dediğini hatırlatarak, “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Gözünüz iyice kör, yüreğiniz karanlık olmuş” dedi.

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN: “ELİNİZE YÜZÜNÜZE BULAŞTIRDINIZ”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaşananlar sonucunda sağlık çalışanlarının salgının önüne geçmek için yaptığı bütün çabaların boşa gittiğini belirterek, “Karantina kararı doğru bir karardır ancak krizi yine elinize yüzünüze bulaştırdınız. Sokağa çıkma yasağı böyle mi ilan edilir. Beceriksizliğin, basiretsizliğin bir örneği ile daha karşı karşıya kaldık” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA ÖNCEDEN HABER VERİLMEMESİNİ ELEŞTİRDİ

Türkkan, kararın önceden belediye başkanlarına bildirilmemesini de şöyle eleştirdi:

Yanlış yönetmeniz, beceriksizlik ve öngörüsüzlüğünüzle tüm dünyaya bu virüsün nasıl en hızlı yayılacağının örneğini gösterdiniz. Böyle ciddi bir kararın farklı siyasi partilerin belediye başkanlarına haber verilmemesi devlet ciddiyeti ile bağdaşmamıştır. Tüm bunlar yetkiyi tek elde toplayan Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir göstergesi. Türkiye yönetilmiyor, freni patlamış kamyon gibi gidiyoruz, Allah sonumuzu hayır etsin.

HDP, SORUMLULARI İSTİFAYA ÇAĞIRDI

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise valiliklerin sokağa çıkma yasağından 2 gün önceden haberdar olduğunu belirterek, geç haber verilmesi nedeniyle yasağın vatandaşlar tarafından, “Sokağa çıkın” olarak algılanması sonucunda, milyonlarca insanın hastalık kapmasına neden olunduğunu öne sürdü.

“Bu ülkeyi AKP değil yönetmiyor. Attığınız her adımda daha çok batıyorsunuz” diyen Beştaş, yaşananlar nedeniyle sorumlulara istifa çağrısında bulundu.

AKP’Lİ CAHİT ÖZKAN: DÜNYAYA ÖRNEĞİZ

Muhalefetin eleştirilerini yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından alınan kararları en erken uygulayan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, sokağa çıkma yasağını da bu çerçevede alınmış bir karar olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade eden Özkan, şunları söyledi:

“Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Gebreyesus, hastalığa karşı kararları en erken uygulayan Türkiye’yi dünyaya örnek olması gerektiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Bu bağlamda hükümetimiz erken adımlar atma gayreti içinde olmuştur. Dün gece alınan sokağa çıkma yasağı önleyici tedbirler kapsamında alınmış bir karardır. Sosyal izolasyon ve salgına ilişkin alınan en önemli tedbirlerden biridir. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir. Milletimizin paniğe kapılmadan sükûnetle alınan tedbirlere uyması sağlık açısından önem arz etmektedir.