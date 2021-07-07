Meclis’te çok sert tütün tartışması! CHP – AKP birbirine girdi! “Hadsiz! terbiyesiz, ahlaksız!”





Meclis'te CHP adına konuşma yapan Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin kürsüden ayrılmaması üzerine gerginlik meydana geldi. 'Tütün üreticilerinin sorunlarına' dair önergesinin görüşmelerinde söz alan Tutdere, "Geçtiğimiz hafta sonu özellikle seçim bölgem olan Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya başta olmak kaydıyla ülkemizin dört bir yanından, 1 Temmuz 2021 tarihinde uygulamaya konulan zulüm yasasına karşı halkın tepkisi vardı. Ülkemizin her tarafında tütün üreticileri, esnaf, emekçiler, halk bu zulüm yasasına karşı tepkilerini ortaya koymak için meydanlara indiler, alanlara çıktılar, yolları kapattılar." dedi. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Tutdere'nin kürsüden ayrılmaması durumu üzerine birleşime ara verdi. Verilen arada CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. CHP 'li Veli Ağbaba kendisine "Sen Adıyaman vekili misin?" diye soran ve bir takım sert çıkışlarda bulunan AKP'li vekile "Hadsiz" ifadelerini kullanması AKP'li vekil tarafından yanlış anlaşılınca ortalık karıştı. TBMM BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #abdurrahmantutdere #veliağbaba #meclis #tütün #meclistütün #meclisadıyaman #adıyaman #adıyamantütünü #haberler #haberizle #anahaber #sondakika