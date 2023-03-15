Meclis’te ‘cumhurbaşkanı aday gösterme’ süreci başlıyor

AKP Grubu yarın basına kapalı olarak, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplanacak. Toplantıda; 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Anayasa, TBMM İçtüzüğünün ilgili maddeleri ve hükümleri gereği AKP grubu tarafından gösterilecek adayın belirlenmesi için oylama yapılacak.

AKP Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı alacak ve tek aday olarak milletvekili imzasıyla oylama yapılacak.

AKP’DE İMZA SÜRECİ YARIN BAŞLIYOR

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de gazetecilere yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı için yarından itibaren AKP Grubunda imza toplanacağını duyurdu.

Bu doğrultuda AKP ve MHP’nin oluşturduğu ve BBP’nin destek verdiği ‘Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Üç partiden toplanacak imzalarla, Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı gösterilecek ve imzalar YSK’ya teslim edilecek.

GİZLİ OYLAMA YAPILACAK

CHP grubu da önümüzdeki hafta pazartesi günü kapalı bir toplantı yapacak. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için grupta sandık kurulacak gizli oylama sonucunda Kılıçdaroğlu da Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilecek.

Adaylık sürecinde, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin ayrı ayrı yüz bin imza toplaması formülünü de değerlendiren ortaklar; parti gruplarının kararıyla aday gösterme yöntemine karar verdi. Bu doğrultuda grupta yapılacak seçimin ardından Kılıçdaroğlu resmen aday olarak YSK’ya bildirilecek. (DHA)