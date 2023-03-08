Meclis’te dikkat çeken konuşma

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal Meclis de yaptığı konuşmada kürsüye 4 dini temsil eden simgelerden ‘Hatay’ yazan çiçekle kenarı süslü çerçeve ile konuştu.

“HATAY’A GELMEK LAZIM”

Topal, “Hatay -hepimiz biliyoruz- medeniyetlerin beşiği hep güller açardı, bir gün önce çocuklarımız parklarda oyun oynuyordu ama bir sabah uyandılar enkazda oyuncaklarını, kitaplarını, geleceklerini, umutlarını bıraktılar; hayalleri şu anda enkazın altında. Bugün Kadınlar Günü ama bütün kadınlarımız yine enkazın altında; kimi kızlarını kimi annelerini bıraktı. Hatay’ı anlayabilmek için Hatay’a gelmek lazım arkadaşlar, onu görmek lazım” dedi.