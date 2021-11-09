Meclis’te gübreli eylem

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri, ilginç protesto eylemlerine sahne oldu. Komisyonda CHP’li milletvekilleri dövizler, afişler, limon kasası ve bir çuval üre gübresi ile bakanı protesto ettiler.

Zekeriya ALBAYRAK

Çalışma Bakanlığı’nın önceki gün gerçekleştirilen bütçe görüşmelerine çay ve simit ile gelen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin bu kez de ‘’Çiftçinin değil, gübrenin altın yılı” pankartı açtı.

Girgin içinde limonlar olan bir kasa ile fiyatı iki misline çıkan bir çuval üre gübresini de oturduğu bölümün üzerine koyarak ‘’Limon dalında kaldı.” yazılı pankart açtı. CHP’li Mehmet Bekaroğlu da ‘’Haklısınız, çiftçi zarar etmedi, iflas etti” yazılı pankart taşıdı.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ise diğer Bakanların komisyon üyelerini selamladığı gibi selamlama yapmadı. Salona girer girmez yerine oturdu ve pankartlara bakmamaya çalıştı. Muhalefet Milletvekilleri ‘Bir selam da mı vermez insan’ diyerek bakan Pakdemirli’ye sitem ettiler.

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