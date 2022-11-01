Meclis’te ‘hamburger’ ve ‘cinsiyetçilik’ tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda ‘hamburger’ ve ‘cinsiyetçilik’ tartışmaları yaşandı.

TBMM Genel Kurulu’nda TSK’nın Azerbaycan‘daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü.Tezkereye ilişkin söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, şunları söyledi:

* “Elde ettiği büyük başarı için Azerbaycan’ı ve dolayısıyla kendimizi kutlamalı fakat zafer sarhoşluğu içerisinde hamasi nutuklar atmak yerine bölgedeki gelişmeleri gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmeliyiz çünkü bizim yok varsaymamızla veya ‘Yok hükmündedir’ dememizle bizim açımızdan olumsuz olaylar ortadan yok olmuyor.

* Karabağ savaşının üzerinden iki yıl geçti, ne yazık ki bu dönemde Meclis gündemine getirdiğim kaygıların bazıları somutlaşmaya başladı. Önce bu sözde Artsakh Cumhuriyetiyle ilgili bir durumu paylaşmakta yarar vardır. Bu sözde cumhuriyet 3.170 kilometrekare ve 120 bin nüfusludur. 10 bini Ermenistan’dan, 10 bini de yerel Ermenilerden olmak üzere 20 bin kişilik bir orduya sahiptir.

* Fransa’da, Ermenistan’da, Rusya’da, Almanya’da, Avustralya’da ve Orta Doğu ülkeleri için Beyrut’ta Tayvan’a benzer nitelikte, sürekli faaliyet gösteren irtibat ofisleri oluşturmuşlardır. Bağımsızlık ilanı Ermenistan dâhil hiçbir ülke tarafından tanınmamış olmakla birlikte Abhazya, Güney Osetya ve Transdinyester cumhuriyetleri tarafından tanınmıştır ve bu kendileri de tanınmamış 4 ülke aralarında bir birlik oluşturmuşlardır. Bu konuyla ilgili ilginç bir diğer gelişme ise, Amerika Birleşik Devletleri bu cumhuriyeti tanımıyor olmakla birlikte, Kaliforniya başta olmak üzere bazı şehir meclisleri Artsakh cumhuriyetini tanımaktadırlar.

* Bu yıl mart ayında Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel koordinatörlüğünde yapılan görüşmelerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 5 maddelik bir antlaşma sundu. Dün Soçi’de Putin, Aliyev ve Paşinyan arasında yapılan toplantıda da bu maddeler yeniden gündeme getirildi. Neydi bunlar? Her iki devletin de bir diğerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıması. 1’inci madde buydu, bu madde çok önemli arkadaşla çünkü Ermenistan’ın sözde Artsakh cumhuriyeti ilan ettikleri Karabağ topraklarının Azerbaycan’a ait olduğunun kabulü anlamına gelmektedir.

* 2) Karşılıklı olarak gelecekte toprak talebinde bulunulmayacak. 3) Hudutlar belirlenecek. 4) Diplomatik ilişkiler başlatılacak. 5) Bölgesel ulaşım ve taşımacılık yolları açılacak. Bu da tabii baştan beri konuştuğumuz ve anlaşmanın 9’uncu maddesinde gündeme getirilmiş olan Zengezur koridoruyla ilgili bir madde. Geçen yıl yapılan bu toplantıda Paşinyan bu 5 maddeyi kabul ettiklerini fakat Karabağ’daki Ermenilerin güvenliğini de sağlayacak bir madde daha ilave edilmesi gerektiğini söylüyor.”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, iki ay önce Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmada kayıtlar olduğunu dile getirerek, “Barış gücü adı altında oraya giden Rus güçlerinin denetimi altında oraya giden, Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı silahlı unsurlar, üçlü bildirinin hilafına hala bölgeyi terk etmiş değil” diye konuştu.

Çakırözer, Rusya’nın bölgede etkisinin arttığını belirterek, Türkiye’nin anlaşmanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi. Azerbaycan’da son birliklerini 10 yıl önce çektiğini ve şimdi Güney Kafkaslar’da yeniden varlık gösterdiğine dikkat çeken Çakırözer, “AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılda Putin ile bilmem kaç kez görüşme yapmakla övünüyor. Görüşüyorsunuz da ne oluyor? Barış anlaşmasına bu görüşmelerin ne katkısı var” diye sordu.

“AZERBAYCAN BAYRAĞINI YASAKLAYAN İKTİDARSINIZ SİZ”

Çakırözer, “Hatırlarsanız 10 yıl önce yine bir normalleşme süreci vardı. Doğruları, eğrileri vardı. Eğrisi Azerbaycan’ı dışlamanızdı. Şimdi şahsiyetli dış politika dediğiniz için anımsamak istemezsiniz ama Ermenistan Türkiye maçında stada Azerbaycan bayrağı sokmayı yasaklayan bir iktidarsınız siz” dedi.

Çakırözer, “AKP heyeti Amerika’ya gitti, yüzlerinde gülücüklerle döndü ‘Sorunları çözdük’ diye. Hangi sorunu çözdünüz? PKK-PYD’ye desteği mi bitirdiniz? FETÖ’cülerin iadesini mi sağladınız? Pelosi’ye anlatabildiniz mi Azerbaycan’ın derdini? Mesela, Türkiye’ye, size bize, hepimize iftira atarak soykırım yapmakla itham eden Pelosi’ye, Başkan Biden’a söyleyebildiniz mi “Siz ne diyorsunuz? Biz soykırımcı değiliz.” diyebildiniz mi? Tamamen hamaset. Tezkere konuşulurken bunların da konuşuluyor olması lazım” diye konuştu.

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Emrah, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretine ilişkin “Bizim heyetimizin ABD’deki programı belli. Kendi genel başkanları gibi ABD’de burger yemek için 8 saat ortadan kaybolmadı. Bunu söyleyenin kendilerine bakması gerekir” dedi. Karayel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Söylem itibariyle baktığımızda da HDP ile yan yana olduklarını buna rağmen ittifak içinde olmadıklarını, bu ittifakın altılı, yedili, sekizli ittifak olmadığını ifade ediyorlar. Söylemlerinin biraz önce bakarlarsa bir olduklarını görecekler. Kadın haklarından bahsedenler, PKK ile arasına mesafeyi koyamayan partinin…”

“CAHİT ÖZKAN’IN KONUMUNA DÜŞMEYİN”

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yanıt vererek, “Sizin temel derdinizin, tıkanıklığınızı, açmazlığınızı aşmak için bir yerlere saldırmakla meşruiyet devşirmeye çalışıyorsunuz” dedi. Beştaş, Ermenistan’a açıkça savaş çağrısı yapıldığını kaydederek, “Cahit Özkan’ın konumuna düşmeyin, yazık. Yarın, öbür gün resmi görüş değişir, siz de vekilliğinizden olursunuz. Sizde ne iç politikada, ne dış politikada istikrar yok. Bukalemun gibi dış siyasetiniz de iç siyasetiniz gibi değişiyor” diye vurguladı.

“AYNAYA BAKIN”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Karayel’e yanıt vererek, “Recep Tayyip Erdoğan hiçbir resmi sıfatı yokken, ABD Başkanı Bush ile ne görüştü, niye gitti? Bush ile kaç defa görüştü, ABD’ye hangi taahhütleri verdi” dedi. Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rahip Brunson olayında söylediklerini anımsatarak, “O rahibi bir yere göndermem diyen Erdoğan, kuzu kuzu rahibi özel uçakla neredeyse paket servis Trump’a göndermiştir. Bu konularda bize söyleyecek lafınızın olması için önce arkada aynalar var, aynaya bakın” diye konuştu.

Altay, “Bay Kemal hamburger yemiş. Ben de soracaktım cheeseburger mi diye. Ama Bay Kemal yetim hakkı yemedi, devleti beşli çeteye peşkeş çektirmedi. Bay Kemal oğluna buradan dolar yollatıp, kızına ABD’de gökdelen diktirmedi. O gökdelenin hesabını vereceksiniz” diye vurguladı.

CİNSİYETÇİLİK TARTIŞMASI

İYİ Parti Grubu’nun ‘RTÜK’ün tartışmalı kararlarının’ araştırılması için verdiği önergenin gündemine alınması önerisi bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü. Görüşmeler sırasında, RTÜK’teki bir üyelik için bir süredir devam eden seçim tartışması devam etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un RTÜK üyeliği için aldığı kararları eleştirerek, şunları söyledi:

* “1 Temmuz tarihinde boşalmış RTÜK üyeliği o günün şartları içerisinde İYİ Parti’ye düşüyor. Her kim diyorsa ki ‘1 Temmuz’da o üyelik Adalet ve Kalkınma Partisi’nindir’. Bir iddia delille beslenecekse, sizin belirttiğini koşulların kabul edilmesi de sabahın 9’unda, saat 11’e kadar o geçerli. 1 Temmuz tarihinde Aykut Erdoğdu Beyin 28 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği istifa TBMM Başkanlığına bildiriliyor. Bildirimi yapan da CHP.

* Ben bir milletvekilimizin istifasını TBMM Başkanlığına götürsem, ne ister benden başkanlık. Şimdi Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs partimizden istifa etmiştir desem, Meclis Başkanlığı benden Sayın Örs’ün istifasını istemeyecek mi? İstemesi lazım. Aynı o şekilde CHP’den de istifa dilekçesi istenmiş. Bu dilekçenin ıslak imzalı hali, TBMM Başkanlığına gelmiş… Bu istifa dilekçesi 5 Temmuz 2022 tarihinde saat 15.24’te TBMM’ye bırakılmış… Bu belge 5 Temmuz tarihinde saat 15.24’te TBMM Başkanlığına sunulmuş. İstifa işlemi böylece tekamül etmiş.”

“Anamızı belleyen kadıysa, kadıyı kime şikayet edelim?” diyen Dervişoğlu, “Siyasi ketenperelerle, manevralarla, entrikalarla elde ettiğiniz şey sadece bir RTÜK üyeliğidir” diye vurguladı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 1 Temmuz 2022’de istifasının işleme alındığını anlatarak, “1 Temmuz 2022 tarihine ilişkin oran hesapları o tarihteki nihai milletvekilliği sayısına göre yapılmaktadır. Tarih bazlı oran hesaplarında üyelikten istifa işleminin saati bir önem taşımamaktadır” dedi.

Dervişoğlu, yerinden söz alarak, “Her şeyin usulsüz, haksız, adaletsiz olduğunu söylüyorum. Arkadaşlarım bana biraz daha sert konuş diyorlar. Daha nasıl sert konuşayım ya. Biri bana haksız, adaletsiz, hukuksuz dese, bu beni aynaya bakılamaz hale getirir” diye konuştu.

“RTÜK SİYASİ VE TARAFLI KARARLAR ALIYOR”

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, “RTÜK siyasi ve taraflı kararlar alıyor, iktidarın propaganda aygıtı haline dönmek istemeyen televizyonlar üstünde adeta Demokles’in kılıcı gibi duruyor. Muhalif yayın yapan televizyonları susturmak, mümkünse bunları kapatmak istiyor” dedi.

Tiryaki, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i hedef alarak, “RTÜK üyelerini TBMM seçiyor. Bir tane üye tarafsızlık ilkelerine aykırı davranıyor diye, bir üyenin üyeliğine son verdi. Usulde paralellikmiş, Meclis’in karar almasıymış, RTÜK’ün umurunda olmadı. Meclis’in kararını çöpe attı. Meclis’in seçtiği RTÜK üyesinin görevine son verdi” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, RTÜK’ün “Recep Tayyip Üst Kurulu” haline geldiğini söyleyerek, “Hem kadro olarak yaptınız, hem cezalarınızla yaptınız” diye vurguladı. Sertel, RTÜK’teki kadrolardan bahsederek, şunları belirtti:

“9 kişiye bir daire başkan yardımcısı düşüyor, her biri de 19 bin lira asgaride aylık maaş alıyor. Siz orayı kadro yığını haline getirdiniz. İzlediğiniz kanallar, izlediği kanalları söyleyeyim size. Halk TV 771 kişi, TELE 1’i izliyor 771 kişi, KRT’yi, FOX TV’yi, Flash Haber’i, TV 5’i izliyor. Nereden çıkarıyorsun Atilla Sertel bu kanalları izlediğini. Ebubekir Şahin bunları söylüyor diye nasıl bunları çıkarıyorsun. Söyleyebilirsin. Yazılan cezaların söylüyorum. Halk TV’ye 1 Ocak- 15 Eylül arasında yazılan ceza sayısı 14, TELE 1’e yazılan ceza sayısı 11, KRT’ye yazılan ceza sayısı 5, FOx TV’ye yazılan 4, daha dün açılan Flash Haber’e 4 ceza yazılmış. Toplamda 11, 5 milyon ceza yazılmış. Diğer kanallara geliyorum. A Haber 0, Ülke TV 0, Kanal 7 0, TV Net 0, Akit TV 0. Ya sizde vicdan var mı Allah aşkına.”

AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Partili Dervişoğlu’nun “Anamızı belleyen kadıysa, kadıyı kime şikayet edelim?” sözünü eleştirdi ve tutanaklardan çıkarılmasını istedi. TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, bu sözlerin tutanaklardan çıkarılma imkanın olmadığını söyleyerek, Dervişoğlu’nun talebi halinde tutanağa dip not düşülebileceğini açıkladı. Dervişoğlu da söz alarak, “Ben cinsiyetçi bir adam değilim. Cinsiyetçi birisi olsam İstanbul Sözleşmesi’ni savunmazdım” dedi.

RTÜK kararlarının araştırılmasına ilişkin önergenin gündeme alınması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. ANKA