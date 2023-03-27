Meclis’te hesap veren Kızılay Başkanı Kerem Kınık topu yine başkasına attı: Haberim yoktu

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Kızılay Başkanı Kınık, Ahbap’a yapılan çadır satışından haberi olmadığını söyledi.

Kendisinin ve Kızılay Genel Müdürü’nün olaydan haberi olmadığını belirten Kınık, “Haberimiz olsaydı vermezdik, çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük.” dedi.

Ahbap’a satılan 2 bin 50 çadırın Uluslararası Göç Kurumu için üretildiğini söyleyen Kınık, “Onlara gidecekti ama deprem olunca, Ahbap isteyince iktisadi kuruluş satışını yapmış, bana sorsalar bunu yapmazdım” diye konuştu.

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