Mecliste Kavganın Başladığı O Konuşma! AKPli Vekiller CHPlilerin Üzerine Böyle Yürüdü





Mecliste Kavganın Çıktığı O Anlar O Konuşma! AKPli Vekiller CHPli Vekillerin Üzerine Böyle Yürüdü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP'li ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilginç başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'da CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kürsüye çıktı. Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AKP milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle AKP'lilerin tepkisini toplayan Özkoç'un üzerine bir grup AKP'li milletvekili yürüyünce tansiyon arttı. CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düşerken, sandalyeler de devrildi. Özkoç, kavgada sırasında CHP'li vekiller tarafından salon dışına çıkarıldı. Öte yandan, kavga esnasında kadın vekillerin arada kaldığı da aktarıldı. İşte o görüntüler