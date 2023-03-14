Meclis’te muhalefetin deprem önergelerini AKP kabul etmedi

Genel Kurulda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması, kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve katip seçimine dair tezkeresinin okutulmasının ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İYİ Parti’nin “depremzedelere destek ödemeleri”; HDP’nin “depremlere karşı alınması gereken tedbirler” ile CHP’nin “depremden sonra meydana gelen aksaklıklar” konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

DEPREM ÖNERGELERİNİ REDDEDİP, BORÇ ÖNERGESİNİ KABUL ETTİLER

Genel Kurulda, daha sonra AKP Grubu’nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi. Buna göre, Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 2022 ve 2021 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporları Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon Raporlarının yanı sıra uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan bazı kanun teklifleri gündemin ön sırasına alındı.

Öneriye göre, Genel Kurul, haftalık çalışma günleri dışında 17 Mart Cuma ve 20 Mart Pazartesi günü de çalışmalarını sürdürecek.

GENEL KURULDA ELE ALINACAK KONULAR

Bugün Genel Kurulda, Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, yarın Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri tamamlanacak. Perşembe günü ise uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan bazı kanun teklifleri görüşülecek.

Cuma günkü birleşimde Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu ile 2022 ve 2021 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporları Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon Raporları ele alınacak.

​​​​​​​Genel Kurul’da İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifinin gündeme alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamayla kabul edilmedi.

Daha sonra, Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin​​​​​​​ görüşmelerine geçildi. (AA)