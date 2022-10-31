Meclis’te pankartlı karşılama: ‘Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa’

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Tarım Orman Bakanlığı bütçesi ele alınırken CHP Milletvekilleri, Bakan Vahit Kirişçi’yi pankartlarla karşıladı.

Zekeriya ALBAYRAK

Tarım Orman Bakanlığı bütçesinin ele alındığı toplantıda, CHP‘li Plan Bütçe ve Tarım Komisyonu üyeleri Abdüllatif Şener, Süleyman Girgin, Cavit Arı, Kamil Sındır, Bülent Kuşoğlu, Bekir Başevirgen, Okan Gaytancıoğlu ve Orhan Sarıbal şu pankartları açtı:

* Faize 565milyar, çiftçiye 54 milyar. Bir kişiye on, 10 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa…

* Et süt yumurta lüks oldu. Çocuklar yiyemez oldu

* Ne çiftçide kaldı derman, Ne tarlada kaldı harman

* Bebekleri mamaya çocukları gıdaya muhtaç ettiniz

* Mazota zam, gübreye zam, tohuma zam. Çiftçiye gam.

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