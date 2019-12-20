Meclis’te rekabet, sahada dayanışma

Siyaset arenasında birbirlerine rakip olanlar, yeşil sahada TBMM Parlamenterler Futbol Takımı’nın başarısı için mücadele ediyor.

Her hafta salı ve perşembe günü sabah 07.00’de toplanarak idman yapan milletvekilleri, yoğun bütçe mesaisinde bile antrenmanlarına devam ediyor.

Bu hafta Teknik Direktör Kazım Kırcı, yardımcı antrenör Fahrettin İrkin ile fizyoterapist Ünal Şahin Susam yönetiminde MTA Genel Müdürlüğü Spor Tesisleri’nde yapılan antrenman, 2 saat sürdü.

ANTRENMAN ÇİFT KALE MAÇ İLE TAMAMLANDI

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan milletvekilleri daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti. Milletvekilleri, şut çalışmasıyla süren antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Eski ve yeni dönem milletvekillerinin katıldığı antrenmana, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı katılmadı.

Maçın ardından konuşan, TBMM Parlamenterler Futbol Takımı oyuncularından AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, takımda yalnızca mevcut milletvekillerinin değil, önceki dönem milletvekillerinin de yer aldığını söyledi.

Takımın, milletvekilleri arasındaki bağı güçlendirme ve dostluğu geliştirme açısından önemli olduğuna dikkati çeken Şahin, “Meclis’in gergin havasından koparak farklı bir atmosferde birlikte olma imkanı buluyoruz. Yaşadığımız günler, yaptığımız işler stresli. Bir nebze olsun bu stresten uzaklaşmak açısından hem bedenen hem zihnen hem de ruhen daha sağlıklı olmak için büyük katkısını görüyoruz.” dedi.

“TURNUVADA İDDİALIYIZ”

“Sportif açıdan oldukça iddialı” olduklarını belirten Şahin, zaman zaman farklı ülkelerin parlamentolarının futbol takımlarıyla müsabakalar yaptıklarını, Türkiye’nin göğsünü kabartan sonuçlar aldıklarını ifade etti.

TBMM’nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında büyük bir organizasyon gerçekleştirileceğini bildiren Şahin, “Çok sayıda parlamento futbol kulübünü ülkemizde misafir edeceğiz. TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek turnuvada iddialıyız.” diye konuştu.

Meclis’te, 2020 yılı bütçe mesaisinin sürdüğünü hatırlatan Şahin, “Dün gece 02.00’de bitti, sabah 07.30’da buradaydık. Burada stresimizi atarak parlamento çalışmalarına katılmak hepimizi daha müsamahakar kılıyor.” dedi.

“GÜZEL ANILAR BİRİKTİRİYORUZ”

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Futbol sevgisi, TBMM Parlamenterler Futbol Takımı’nın kardeşlik bağları sisli bir Ankara sabahında hepimizi buraya getirdi.” dedi.

Güzel anılar biriktirdiklerini, keyifli anlar yaşadıklarını anlatan Kaya, “Burada siyaset yok. Yalnızca futbol, dostluk ve arkadaşlık var. Müthiş bir ortam var.” ifadesini kullandı.(AA)