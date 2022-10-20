Meclis’te RTÜK tartışması

TBMM Genel Kurulunda, AKP ile CHP-İYİ Parti milletvekilleri arasında “Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) üyeliği” konusunda tartışma yaşandı.

Siyasi parti gruplarının gündeme ilişkin önerilerinin görüşmelerine geçilmeden önce Türkiye ile Kazakistan Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Dışişleri Komisyonuna geri çekildi.

Daha sonra CHP’nin, “Basın İlan Kurumu ile RTÜK’ün basın kuruluşlarına verdiği cezalar” ile ilgili verdiği araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasıyla ilgili önerisi görüşüldü.

Öneri üzerinde söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, RTÜK’ün, Tele1’e 3 gün süreyle kapatma cezası verdiğini anımsatarak, “Arkasındaki niyet belli, kanalı tamamen kapatmak.” dedi.

Halkın haber alma hakkını korumak için habercilikte ısrar eden gazete ve televizyonlara Basın İlan Kurumu ve RTÜK aracılığıyla arka arkaya yüksek miktarlarda cezaların verildiğini savunan Çakırözer, “Mahkemelerin, ‘Bu kararlar hukuksuzdur.’ demesine rağmen RTÜK yargısız infaz yapıyor. RTÜK üyelerinin demokrasiye aykırı tutumları üzerinde bir denetim mekanizması kurmamız gerekiyor.” diye konuştu.

TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da Tele1’in ekranının RTÜK tarafından karartıldığını, bunun Tele1’in şahsında kamuoyuna verilen bir ceza olduğunu ifade etti.

“İKTİDARIMIZDA BASIN HEP ÖZGÜR OLDU”

AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise “AK Parti iktidarında basın hep özgür oldu, özgür olmaya ve özgür kalmaya devam edecek.” değerlendirmesini paylaştı.

Dürüst, doğru ve tarafsız gazetecilerle kimsenin derdinin olmadığını belirten Canbey, RTÜK’ün verdiği cezaların gerekçelerine bakmak gerektiğini ifade etti.

Canbey, RTÜK’ün verdiği bir cezanın gerekçesini okuyarak, “Bir sunucu, bir teröristin babasıyla ilgili ‘acılı baba’, ‘gencecik kayıplar’ ve ‘Allah rahmet eylesin.’ diyor. Teröristlere rahmet diliyor. Mehmetçik gencecik değil mi, onların dul kalan eşleri, yetim kalan çocukları gencecik değil mi? Böyle bir şey olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir anlayış yok.” tepkisini gösterdi.

CHP’nin grup önerisinin yanı sıra HDP’nin, “Deniz Poyraz Davası’nda yaşanan hukuksuzluklar”, İYİ Parti’nin, “Ziraat Bankası tarafından Demirören Grubu’na verilen bir kredinin teminatı olarak alınan arazinin imar durumuna ilişkin iddialar” ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

“MİLLETİN İTİBARINA ZARAR VERİYOR”

Bu sırada AKP ile CHP-İYİ Parti milletvekilleri arasında “RTÜK üyeliği” konusunda tartışma yaşandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin, RTÜK üyeliği hakkının siyasi manevralarla gasbedilmeye çalışıldığını belirterek, “Bir oldubittiye getirip dün gelen yazı üzerine bugün RTÜK üyeliği seçimi yapacaktınız, bu seçimin bugün yapılmasının başka türlü mahzurları da beraberinde getireceğini görerek frene bastınız.” dedi.

RTÜK üyeliği seçimi konusunda “hile” olduğunu iddia eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

“RTÜK Başkanı’nın bu hilenin bir parçası olması, Meclis Başkanı’nın bu hileye bulaşması ve dahil olması, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin de bu hileden kendisine siyasi fayda çıkarmaya çalışması bu milletin itibarına zarar veriyor. Bir RTÜK üyeliği için Mecliste bu tartışmaların yapılması size yakışmıyor. Elinizde hangi yetki eksik? Bir RTÜK üyeliği sizin bir şey kaybetmenize mi neden olacak? Adalet istiyoruz. Sizde RTÜK üyesi var; CHP’de, HDP’de, MHP’de var. Hakkımız olan bir üyeliği bize vermemek suretiyle aslında kendi alnınıza kara leke sürüyorsunuz. Bundan vazgeçin.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “RTÜK üyeliği konusunda bugün seçim yapmak için kendilerini yırttılar, bugün seçim yapamadılar, salı günü bir kaçak seçim yapacaklar. ‘Erdemliler Hareketi’ diye yola çıkıldı, siyasi yankesiciliğe tenezzül ediliyor.” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÖNCE NASIL YAPILDIYSA AYNISINI YAPTIK”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise “siyasi yankesicilik” ifadesinin şık olmadığını belirterek, Özel’e bu sözünü iade ettiğini söyledi.

Turan, “Biz bugün RTÜK üyeliği seçimini yapacaktık ama ‘Bir kanunumuz var, kanunun olduğu bir ortamda araya başka bir işlem koymayalım.’ dedik, koymadık. Daha önce nasıl yapıldıysa aynısını yaptık.” dedi.

Turan, rutin bir işlemin, bir senaryonun parçası haline getirilmeye çalışıldığını belirterek, “RTÜK meselesi kendi kanunu içinde yürüyor. Mevzuat neyse yerine getirilecek. Bunu senaryolaştırmak anlamsız ve gereksiz. Buradan bir atraksiyon yaratıp AK Parti’yi itham, izam etmek yanlış.” diye konuştu.

Daha sonra Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi. (AA)

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