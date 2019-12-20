Meclis’te sıcak anlar: Dervişoğlu ile Bahçeli arasında ‘kayıtlı’ sohbet

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Meclis Genel Kurulu’nda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri yapılıp, oylanacak.

MECLİS’TE SICAK ANLAR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, genel kurul çalışmalarına katılan Devlet Bahçeli’nin elini sıkıp bir süre sohbet etti.

Dervişoğlu ile Bahçeli’nin sohbetini ise MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal cep telefonu ile kaydetti.

YEMİN TÖRENİNDEKİ TOKALAŞMA TARTIŞMALARA KONU OLMUŞTU

24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından TBMM’deki yemin töreninde, o dönem İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Müsavat Dervişoğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tokalaşması tartışma konusu olmuştu.

Tokalaşma için “Dervişoğlu, Bahçeli’nin elini öptü” iddiası ortaya atılmış, Dervişoğlu ise el öpmediğini belirtip “Bahçeli, kürsüye çıkan her milletvekilimizi alkışladı. Bu, İYİ Parti ve bizler için söylediklerinin tekzibi anlamına gelen bir davranıştır. Bu şartlar altında uzatılan eli geri çeviremezsiniz.” demişti.