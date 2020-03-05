Meclis’teki gerginlik sokaklara taştı! İki grup karşı karşıya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, geçtiğimiz gün TBMM’de AKP ve CHP arasında çıkan kavgada yaralanan ve daha sonra hakkında soruşturma davası açılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u savunmak için Sakarya CHP il binası önünde basın açıklaması düzenledi.

Aynı esnada Özkoç’u kınamak için CHP il binası önünde Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluş üyeleri ve AKP’li grup basın açıklaması yapmak isteyince gerginlik yaşandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Milletvekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kullandığı sözlerine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik grup saat 18:00’da CHP Sakarya İl Binasına geldi.

İki grup arasında gerginlik yaşanınca polis araya girdi. Polis, Milli İrade STK üyelerinin parti binasına yaklaşmasını engelledi. Buna karşılık topluluk, caddenin karşısında açıklama yapmak istedi. Basın açıklaması öncesi her iki taraf da sloganlar atarak karşılıklı atıştı.

CHP İl Başkanı Ecevit Keleş yaptığı açıklamada, Engin Özkoç’un yalnız olmadığı belirtti. Keleş, “Kem söz duymak istemiyorsanız kem söz söylemeyeceksiniz” dedi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

CHP’nin basın açıklamasının ardından Milli İrade STK temsilcileri açıklama yapmaya başladı. Bu sırada CHP tarafından ‘İzmir Marşı’ söylendi.

Öte yandan CHP İl Binası’na yumurta atan bir kişi gözaltına alındı. ERHAN KAYTANBAY / SÖZCÜ

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