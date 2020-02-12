Meclisteki küfür polemiğinin ardından İmamoğlu özür diledi

AKP İBB İl Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, ‘oturum sırasında kendisine küfür eden’ İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun odasına çağırarak kendisinden özür dilediğini açıkladı.

Yasal haklarını saklı tuttuğunu söyleyen Aşıkkutlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İBB Meclisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis kürsüsünden şahsıma yönelik gayri ahlaki ve hakaretamiz sözler sarf etmiştir. Meclis oturumu bitiminde yanıma gelerek beni makamına davet etmiş ve sarf ettiği sözleri dolayısıyla benden özür dilemiştir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oturum sırasında kendisine laf atan AKPli Mehmet Akif Aşıkkutlu’ya küfür ve hakaret ettiği öne sürülmüştü.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu’na “Özür dilemenizi, ağzınızdan kaçtığını, istem dışı olduğunu düşünmek istiyor ve özür bekliyoruz” demişti.

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