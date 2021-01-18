MediaMarkt Türkiye'den karne hediyeleri için alternatifler

İSTANBUL (AA) – MediaMarkt Türkiye, okulların tatil olmasına az bir süre kala henüz hangi hediyeyi alacağına karar veremeyen ebeveynlere farklı kategorilerden alternatifler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak Cuma günü, okullarda tatil zilinin uzaktan eğitimle de olsa çalacak olmasının ardından milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline girecek.

Hem salgın koşulları hem de yoğun bir öğrenim döneminin ardından dinlenme fırsatı bulacak öğrencileri karne hediyesi heyecanı sardı. Bu konuda birçok hediye alternatif bulunurken, MediaMarkt Türkiye, ebeveynlere hem çocukların gelişiminde faydalı olacak veya onları sevindirecek hem de dijital çağdan kopmamalarını sağlayacak çok sayıda hediye seçeneği sunuyor.

Uzaktan eğitim döneminin ön plana çıkan kategorilerinden olan tabletler ve dizüstü bilgisayarlar, çocuklarının ihtiyacını karşılamak isteyen ebeveynler için "ideal bir hediye fırsatı" olarak dikkati çekiyor.

MediaMarkt Türkiye'de çok geniş bir fiyat aralığında tablet seçeneği bulunurken, bu ürünlerde taksit ve alışveriş kredisi fırsatı da sunuluyor.

Tabletlere ek olarak hem eğitim hem de oyun dünyasının vazgeçilmezlerinden olan dizüstü bilgisayarlarda da MediaMarkt'ın geniş bir ürün seçeneği bulunuyor.

Dizüstü bilgisayarların başlangıç fiyatları tabletlere göre biraz daha yüksek olurken, bu ürünler kullanıcılarına çok daha geniş bir deneyim sunuyor.

Çocukların en çok istediği hediyelerin başında oyun konsolları geliyor. Yüzlerce oyun seçeneği sunan oyun konsolları, her yaştan ve zevkten insana hitap edebilen bir hediye olacak.

Akıllı telefonlar, çocukların da en çok talep ettiği ürünler arasında yer alıyor. Bu kategoride yılın neredeyse tamamında birçok markada özel indirimler sunan MediaMarkt Türkiye, ürünün fiyatına göre taksit veya kredi fırsatı da sunuyor. Çok geniş bir fiyat aralığına sahip akıllı telefonlar, genel olarak bellek kapasitesi, işletim sistemi, kamera, ram boyutu veya ekran boyutu özellikleriyle birbirlerinden ayrılıyor.

Bu ürünlerin yanı sıra daha ufak veya sade bir hediye almak isteyenler, elektronik ürün aksesuarlarına yönelebilecek. Kulaklık, akıllı saat veya bileklik gibi ürünler bu kategoride ilk sıralarda yer alırken, telefon veya oyun konsollarına alınacak aksesuarlar da çocukların ilgisini çekiyor.

Bu ürünlere ek olarak aile bireylerinin katılımıyla oynanabilen kutu oyunları da ilgi görüyor. Çocukların bilinçlenmesi adına büyük katkı sağlayacak "Dünyanın Geleceği" oyunu, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında ilan edilen 17 küresel amaç ve alt hedeflerinden yola çıkarak hazırlandı ve oyunu tüm aile beraberce oynayabiliyor. Oyun, iklim değişikliği, sorumlu üretim ve tüketim, temiz enerji, nitelikli eğitim, açlıkla mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda farkındalık yaratıyor, eğlenirken öğrenmeyi hedefliyor.