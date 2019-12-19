Medipol Başakşehir 2-0 Hekimoğlu Trabzon | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur

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Alaturka Online
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci rövanşında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hekimoğlu Trabzon FK’yı 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yükseldi. İlk maçı da lacivert-beyazlılar 1-0 kazanmıştı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Bilal Gölen, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Volkan, Muhammed Emin Sarıkaya, Vieira, Mahmut (Clichy Dk. 42), Aziz Behich, Gökhan İnler, Kerim Frei, Berkay Özcan, Azubuike, Robinho (Aleksic Dk. 72), Demba Ba (Muhammet Arslantaş Dk. 78)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, İrfan Can, Ponck, Crivelli, Mert Çelik

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir Demircan (Onur Küçük Dk. 70), Miraç Acer, Volkan Altınsoy, Samet Yalçın, Bahadır Erol, Taha Gür (Ali Aydemir Dk. 58), Mertcan Çam, Hakan Yavuz, Musa Caner Aktaş (Muhammet Haşim Çoban dk. 59), Talha Yazgan, Taha Balcı

Yedekler: Batuhan Tekin, Hasan Çavdar, Murat Cem Akpınar, Hakan Aydın

Teknik Direktör: Alper Avcı

Goller: Demba Ba (dk. 54), Muhammet Arslantaş (Dk. 88 pen.) (M. Başakşehir)

Sarı kart: Robinho, Vieira (M. Başakşehir), Miraç (Hekimoğlu Trabzon)

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