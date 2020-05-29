Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) – Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Duran top ve şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.