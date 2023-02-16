Medipol Başakşehir bir transferi daha bitirdi!

Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK’nın mali yükünü omuzlama kararı almıştı. 17 takımın ayrıca bu iki kulüpte forma giyen ve futbola devam etmek isteyen oyunculara sezon sonuna kadar kucak açmaya hazırlandığı öğrenildi. Kulüpler, transfer edecekleri oyuncuların bu sezonki maaşını da üstlenmiş olacak.

Figueiredo tamam, sıra onda

Deprem bölgesindeki takımların mali yükünü hafifletebilmek adına transfer konusunda TFF’nin açtığı ek kontenjanla beraber kulüpler takviye çalışmalarına devam ediyor. Devre arası transfer döneminde Caner Erkin, Edgar Ie, Adnan Janujaz, Eden Karzev ve Shaocong Wu’yu renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren Başakşehir, önceki gün Gaziantep FK’dan Figueiredo’yla el sıkışmıştı.

İmzayı yarın atacak

Turuncu-Lacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu’nun raporu doğrultusunda Mustafa Eskihellaç’ı da gündemine aldı. Başarılı sağ kanat oyuncusuyla yapılan görüşmede her konuda el sıkışılırken, kulüplerin de prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi. Mustafa’nın yarın imzayı atıp takıma katılması bekleniyor.