Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından notlar

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Gaziantep maçına göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep maçına ilk 11'de başlayan Altay Bayındır ve Gökhan Gönül'ü sakatlıkları dolayısıyla görevlendiremedi.

Genç teknik adam, bu isimlerin yerine Harun Tekin ve Nazım Sangare'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Belözoğlu, Medipol Başakşehir karşısında kalede Harun Tekin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan'a şans veren Belözoğlu, hücum kanatlarında İrfan Can Kahveci ve Dimitris Pelkas'ı oynattı. Belözoğlu, santrforda ise Enner Valencia'ya şans tanıdı.

Sarı-lacivertlilerde Osman Ertuğrul Çetin, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Samuel-Osayi, Marcel Tisserand, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Filip Novak ise yedek soyundu.

– Harun ligde ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.

Sarı-lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlığı sebebiyle ilk 11'de görevlendirilen Harun, bu sezon daha 2 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

– Mesut Özil kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Medipol Başakşehir karşısında kadroda yer almadı.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası bu hafta takımla çalışmalara başlayan Mesut, maç eksiği sebebiyle kadroya alınmadı.

– Gustavo yine yedek

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Gaziantep maçının ardından Medipol Başakşehir maçında da yedek bekledi.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, tecrübeli futbolcuyu Medipol Başakşehir karşısında yedek soyundurdu.

Gaziantep karşısında da maça yedek başlayan Gustavo, 81. dakikada Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil olmuştu.

– Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemedi.

Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti takımdaki yerlerini alamadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunmayan Mauricio Lemos da kadroya alınmadı.