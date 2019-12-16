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Medipol Başakşehir Konyaspor maçı canlı yayın

Süper Lig’in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Maçın başlama saati 20.00… Perşembe günü Mönchengladbach’ı mağlup ederek Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Okan Buruk’un öğrencileri, lider Sivasspor’un kazandığı, […]

Süper Lig’in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Maçın başlama saati 20.00… Perşembe günü Mönchengladbach’ı mağlup ederek Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Okan Buruk’un öğrencileri, lider Sivasspor’un kazandığı, İstanbul devlerinin puan kaybettiği haftada mutlak 3 puan istiyor.

Ligde 7 haftadır kazanamayan ve küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Konyaspor’da ise galibiyetten başka çıkış yolu yok!

Ev sahibi takım 26 puanla 4. sırada, konuk takım ise 14 puanla 15. sırada yer alıyor.

KADROLAR

 

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, MEhmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Volkan, Ferhat, Anicic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

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Yazar Alaturka Online

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