Medipol Başakşehir, Milos Jojic’i Wolfsberger’e kiraladı

Medipol Başakşehir, Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic’i Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger’e sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli takımın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger’e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz” denildi.

Hatırlanacağı üzere Medipol Başakşehir, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasında Wolfsberger’le de mücadele etmiş ve temsilcimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.