Medipol Başakşehir’de Alexandru Epureanu İle Yollar Ayrıldı | Transfer Haberleri

AJANSSPOR-HABER TFF Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Alexandru Epureanu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Alexandru Epureanu veda etti Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Alexandru Epureanu ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Başakşehir’in ilk yabancısı 2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından kulüp tarihinin ilk yabancı transferi olan Alexandru Epureanu, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur.

Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, takımımızın kaptanlık görevini de başarı ile yürütmüştür.

Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Alexandru Epureanu’ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Başakşehir performansı 36 yaşındaki Moldovalı savunma oyuncusu, İstanbul ekibiyle çıktığı 262 maçta 16 gol ve 2 asist kaydetti.