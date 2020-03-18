Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın, çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?