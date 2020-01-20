“Medreseler yeniden mi açıldı? Neden haberimiz yok?” – Gün Başlıyor (20 Ocak 2020)

Yazan:
Alaturka Online
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Gün Başlıyor’da Can Ataklı, AKP’nin gerici politikalarının ülkeyi ne duruma getirdiğini gözler önüne seriyor. Berlin’deki Libya Zirvesi’ne değinen Ataklı, FETÖ davalarında gerçek Türk subaylarının da ağır cezalara mahkum edilmesini değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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