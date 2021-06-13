İSTANBUL (AA) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Medya Ayak Tenisi Turnuvası'nda Anadolu Ajansı ikinci oldu.
Haliç'te deniz üzerine konumlandırılan platformda gerçekleştirilen turnuvaya Anadolu Ajansı, Fanatik, Cumhuriyet, Sözcü, Sporlig, Karar, Fotomaç ve Kanal 7'den ekipler katıldı.
Final maçında Cumhuriyet, Anadolu Ajansı'nı 3-0 yenerek birinciliği elde etti.
Ayak Tenisi Federasyonu hakemlerinin düdük çaldığı müsabakalar sonucunda Anadolu Ajansı ekibi turnuvayı ikinci, Kanal 7 takımı ise üçüncü sırada tamamladı.
Turnuvada şampiyonluğa uzanan Cumhuriyet, Finspor'dan 2 bin 500, Anadolu Ajansı bin 500 ve Kanal 7 de bin lira hediye çeki kazandı.
Dereceye giren takımlara ödüllerini İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyeleri Serap Timur ve Cem Müslüm Cebeci verdi.