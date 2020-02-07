Medya iktidarı bal gibi de değiştirir





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

AKP iktidarı ilk günden başlayarak yepyeni bir medya düzeni kurdu. Önce medyayı fiilen satın almayı başardı. sonra beğenmediği, kendine muhalif gördüğü tamamı gerçek gazeteci olan herkesi eledi. kalanını ise kendine bağımlı yandaş, yalaka, tetikçi hale getirdi. Sonra geçmişe yönelik bir "eski Türkiye" safsatası uydurarak "eskiden medya iktidarı devirirdi, hükümetler kurar, hükümetler yıkar, bakanlar atardı" efsanesi üzerinden yürüdü. işin aslı şuur; medya demokratik hukuk devletlerinde elbette hükümetleri düşürür, bakanların değişmesini sağlar. çünkü medeni ülkelerde medya eleştiren, uyaran, yön gösteren bir güçtür ve bunu kamu adına halk adına yapar. Eski Türkiye dedikleri Türkiye'de medya belki çok ideal değildi ama hükümet devirdiği, kurduğu da koca bir yalandır. ama o dönemlerin iktidarları, Demirel, Ecevit, Özal, Çiller, Yılmaz gibi isimler medyanın ağır eleştirileri ve muhalefeti sonunda gereğini yerine getirmek durumunda kalmışlardı hep. bu açıdan bakınca, eğer bugün geçmişte medya gerçek görevinin yarısına bile yapabilir durumda olsa AKP iktidarının da direnme ihtimali yoktur. Son yılların bütün başbakanları içinde bir tek Erdoğan bu makamın geçek gücünü kullanmayı başardı. Türkiye'nin demokratik sisteminde başbakanlık en güçlü kurumdu. Ancak iş başına gelen başbakanların hepsi tam anlamıyla olmasa bile demokratik hukuk sistemine inanan ve abğlı olan isimlerdi. bu nedenle başbakanlık makamının gücünü hukuk ve demokrasi kurallarını aşarak kullanmadılar. oysa erdoğan daha belediye başkanı olduğu andan itibaren makamının gücünü hiçbir demokratik hukuk kuralına kendini bağlı hissetmeden kullandı.bu nedenle CHP'nin CNN Türk için başlattığı boykot çok önemlidir. ancak bu boykot sadece CNN ile sınırlı almamalı, yandaş yalaka tetikçi medyanın tamamında uygulanmalıdır. Hiçbir CHP'li yetkili niteliği olmayan, cahil, bilgisiz ve saldırgan yandaşlarla aynı platformda asla olmamalı. Bunun sınırlı bir süre uygulanması bana göre ideal olandır.