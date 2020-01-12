Tuluhan Tekelioğlu'nun sunduğu Hayatın Rengi programının bu hafta konukları Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Gazeteci Semra Topçu, Prof. Dr. Mansur Beyaz Yürek ve Prof. Dr. Dilaver Özturan. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Medyanın güçlü kadınları – Hayatın Rengi (12 Ocak 2020)