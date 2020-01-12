Medyanın güçlü kadınları – Hayatın Rengi (12 Ocak 2020)

Yazan:
Alaturka Online
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Tuluhan Tekelioğlu'nun sunduğu Hayatın Rengi programının bu hafta konukları Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Gazeteci Semra Topçu, Prof. Dr. Mansur Beyaz Yürek ve Prof. Dr. Dilaver Özturan. Tele1'e destek olmak için:
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