Meğer bizim milletin karnı TOGG’muş

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan seçim kampanyası boyunca 21 yıllık iktidarında yoksullaşan halka, ekonomik krizden çıkışın yolunu gösteremedi, somut çözümler de getirmedi. Hayat pahalılığı gibi konulardaki yakınmalar için de “Sıkıntı yok, seçimden sonra yine biz çözeceğiz” dedi. Buna rağmen, hayat pahalılığına çözüm, enflasyon, geçinme ve barınma sorunu gibi konuları dile getirip çözüm önerilerini açıklayan rakibi Millet İttifakı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha çok oy aldı.

Pahalı soğan, muhalefetin derdi oldu.

SİHA, İHA, UÇAK GEMİSİ…

Erdoğan seçim kampanyasını yerli otomobil TOGG, silahlı ve silahsız insansız hava aracı SİHA ve İHA, Anadolu uçak gemisi ve Karadeniz’deki doğalgaz üzerine oturttu. Seçim vaadleri toplumu sorunlarına çözüm üretmeye yetmedi, çareyi Kılıçdaroğlu’nun vaadlerini kopyalamakta buldu. Depremzedeye yapılacak konutlar için vatandaşı borçlandırma yoluna gideceğini açıkladı, maliyet hesabı gizlenen doğalgazın konutlarda bir ay ücretsiz vereceğini söyledi.

Ucuz ekmek kuyruklarında çile dolduranlar sık sık gündeme geldi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise kampanyasını yoksulluk ve israfla mücadele eksenine oturttu. Ucuz işgücü-yüksek enflasyon sarmalına son vereceğini vaat etti.

Açlık sınırında yaşayan ve tok olmayan milyonlar, daha refah bir yaşam sunan Kılıçdaroğlu yerine, TOGG nutuğu atan Erdoğan’ı tercih etti… Şunları reddetti:

– Demek ki emekliler 15 bin liralık bayram ikramiyesini istememiş…

– Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş…

– Demek ki depremzedeler bedava ev yerine parayla almak istemiş…

– Demek ki vatandaşımız yoksulluk sınırı altında yaşamaya razıymış…

– Demek ki gençlerimiz güzel bir gelecek vaadini istemiyormuş…

– Demek ki gençlerimizin ÖTV’siz telefon ve otoya ihtiyacı yokmuş…

– Demek ki vatandaş mültecilerin ülkeye doldurulmasına razıymış…

– Demek ki işçi, memur ve emekli insanca bir maaş istemiyormuş…

– Demek ki insanlarımız zamlarla ezilmekten rahatsız değilmiş…