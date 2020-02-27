Meghan Markle açtı ağzını yumdu gözünü: Çekemiyorlar!

Prens Harry ve Meghan Markle, geçtiğimiz haftalarda Kraliyet görevlerini bırakarak İngiltere-Kanada-ABD üçgeninde yaşama kararı almıştı. İngiltere’nin gündemine oturan olay sonrası yüzlerce teori ortaya atılsa da, çift ekonomik olarak daha bağımsız bir hayat yaşamak istediklerini ve bunun kendileri için tek yol olduğunu söylemişti.

Söz konusu kararın Kraliçe Elizabeth’i oldukça üzdüğü belirtilirken, buna karşılık olarak Prens Harry ve Meghan Markle’ın yeni ekonomik düzenleri için tescil ettirdikleri ‘Sussex Royal’ ismini kullanmasını yasaklamıştı. İngiliz basını bunu ‘Kraliçe’nin intikamı’ olarak yorumlarken, Prens Harry ve Meghan Markle’dan arka arkaya tepkiler geldi.

‘PRENS’ DEDİRTMEMİŞTİ

Resmi olarak 31 Mart’ta son bulacak Kraliyet görevleri kapsamında dün Edinburgh’ta bir etkinliğe katılan Prens Harry, sahneye yalnızca ismiyle çağrılmış ve kendisine ‘Prens’ denmesini istemediği ortaya çıkmıştı.

Harry’nin Kraliçe’nin yasağı nedeniyle bunu yaptığı öne sürülürken, bugün Markle ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

‘AŞAĞILANAN BİZİZ’

Daily Mail’in Markle’ın yakın arkadaşlarına dayandırdığı ifadelere göre, çift son yaşananlardan dolayı birileri aşağılanmış istiyorsa bunun kendileri olduğunu düşünüyor. İsmini açıklamayan Markle’a yakın kaynak, “Meghan direkt olarak Londra’ya gidecek. O ve Harry, Archie’ye iyi bir anne baba olmaya odaklanmak istiyor” dedi.

Kaynağa göre Kraliçe Elizabeth’le ilgili de arkadaşlarına içini döken Markle, “Meghan, Kraliçe’nin baskı altında olduğunu ve son adımları bu nedenle attığına inanıyor. Çünkü Harry, Kraliçe’nin favorisi ve diğerleri bu durumla baş edemiyor” ifadelerini kullandı.

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