Meghan Markle Kraliyet ailesine nefes aldırdı… Ellen’ın kamera şakası için şekilden şekile girdi

Olay yaratan Oprah röportajından sonra ilk kez büyük çaplı bir televizyon programına katılan Meghan Markle, yaptığı açıklamalarla Kraliyet ailesine rahat bir nefes aldırdı. Tartışmalı konulara değinmeyen Markle, program için yer aldığı kamera şakasıyla dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

Prens Harry ile evlenerek İngiliz Kraliyet ailesine girdikten sonra her adımı yakından izlenen Meghan Markle, yakın arkadaşı Ellen Degeneres’in programına konuk olunca İngiliz kamuoyunun dikkatini bir kez daha üzerine çekti.

Ülkeden ayrıldıktan sonra ABD‘li televizyoncu Oprah Winfrey’e konuşan Markle, Kraliyet ailesini zor durumda bırakan iddialarının ardından, bu kez bahsedeceği konularla merak uyandırdı.

Ancak dün yayınlanan programda Markle, beklentilerin aksine Kraliyet ailesiyle ilgili konular yerine California’daki yaşamları, oyunculuk geçmişi, ABD’de ebeveynlik haklarıyla ilgili verdiği mücadele gibi detaylardan bahsetti.

Ellen Show’un veda sezonu için oyunculuk günlerine küçük bir geri dönüş de yapan Markle, kamera şakasında şekilden şekile girdi. Çekimlerin yapıldığı stüdyonun dışına çıkan Markle, Ellen’ın kulaklıktan verdiği talimatları birebir uyguladı.

Sokakta esneme hareketleri yapan Markle, satıcının ikram ettiği yiyecekleri yerken çantasından çıkardığı biberonla süt içti. Kedilerle ilgili şarkı söylemeye başlayan Markle, ekran başındakileri performansıyla gülümsetmeyi başardı.

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