Meghan Markle’dan İngiliz kraliyetine suçlama

İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki kamusal görevlerini ve onursal unvanlarını bırakarak ABD’ye yerleşen Harry- Meghan Markle çiftli gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. CBS kanalı, çiftin Oprah Winfrey‘ye verdiği ve 7 Mart’ta yayınlanacak röportajından bir kesit daha yayınladı.

Winfrey’nin “Kraliyet Sarayı bugün kendi gerçeklerini anlattığını duyduğunda ne hissedecek?” sorusunun ardından arka planda çalmaya başlayan bir keman sesi eşliğinde Markle şu ifadeleri kullandı: “Kraliyet Ailesi hakkımızdaki yalanların sürdürülmesinde aktif bir rol oynarken, bunca zaman sonra sessiz kalmamızı nasıl bekleyebilir bilmiyorum. Bunları anlattığım için bazı şeyleri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaksam, zaten çok şey yitirdik.”

​CBS’in bu yeni kesiti yayınlama zamanlaması ise manidar. Nitekim 30 saniyelik yeni klip paylaşılmadan bir süre önce, İngiliz basını, Markle’ın sarayda olduğu dönemde zorbalık yaptığına dair şikayetleri gündeme getirdi. The Times gazetesinin yer verdiği haberde Ekim 2018’de yaşanan olaylarda Markle’ın en az iki saray görevlisine zorbalık ettiği, hatta görevlileri ağlattığı öne sürüldü.

Exclusive: Royal aides have hit back at the Duchess of Sussex before her television interview with Oprah Winfrey, revealing that she faced a bullying complaint made by one of her closest advisers during her time at Kensington Palace. https://t.co/smEUNCWONP — The Times (@thetimes) March 2, 2021

​İddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Buckingham Sarayı da şu açıklamayı yaptı: “Sussex Dükü ve Düşesi (Harry ve Markle) hakkında eski çalışanlar tarafından ortaya atılan iddialar konusunda biz de endişeliyiz. Ekibimiz durumu inceleyecek. O dönem, görevi bırakmış olanlar da dahil olmak üzere sarayda çalışan herkes bu durumdan bir ders çıkarılıp çıkarılamayacağını görmek için yardımcı olmaya davet edilecek. Kraliyet çalışanları, çalışma alanında zorbalık veya tacize asla müsamaha göstermez ve göstermeyecek.”

​İddialar üzerine Markle cephesinden de bir basın açıklaması yapıldı: “Karakterine yönelik bu son saldırı, kendisi de zorbalığın hedefi olmuş biri olarak Düşes’i üzdü. Şefkat yayma ve doğru olanı yapma konusunda emsal oluşturma çabalarını sürdürmekte kararlı.”

CBS, pazartesi günü röportajdan ilk kesitleri yayınlamış ve yalnızca Harry’nin İngiliz bulvar basınına ve Markle’a yönelik tavırlarına ilişkin eleştirilerine yer vermişti.

Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana‘nın ikinci çocuğu Harry, tahtın 6. sıradaki varisi konumunda bulunuyordu.