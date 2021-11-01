Meghan Markle’ın 25 dolarlık bağışını topa tuttular

İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra ‘olaylı gelin’ olarak gündemden düşmeyen Meghan Markle, yaptığı 25 dolarlık bağışla sosyal medyada alay konusu oldu.

Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, hemen her gün yeni bir haberle İngiliz basınının gündeminde.

Meghan Markle, ücretli aile ve sağlık izni kampanyası kapsamında fazla mesai yapan çalışanlara destek olmak için 25 dolarlık Starbucks çeki dağıttı. Sussex Düşesi, ABD’li politikacılara bunun ‘ulusal bir hak’ yapılması için de çağrıda bulundu.

Sussex Düşesi, 2022 yılına kadar ücretli aile ve sağlık izni kazanmak için ulusal bir kampanya yürüte PL+US grubundaki yetenekli işçilere, kurdukları Archewell aracılığıyla 25 dolarlık Starbucks kuponu verdi.

‘İNANILMAZ DERECEDE KLAS VE GEREKLİ’

Düşesin ‘yardım’ başlığı altındaki 25 dolarlık bağışı ise sosyal medyada topa tutuldu.

Grubun iletişim direktörü Neil Sroka, Twitter’a şunları yazdı: “Sussex Düşes biz #SavePaidLeave için fazla mesai yaparken @PaidLeaveUS’taki herkese birkaç fincan kahve aldı.” ifadeleriyle Markle’ı eleştirdi.

Sosyal medyada kullanıcılar, Markle’ın bağışıyla ilgili olarak ‘İnanılmaz derecede klas… ve gerekli. Kazanma mücadelesinde arkamızda olduğunu bilmek gerçekten onur verici.’ gibi yorumlar yaparak Düşesi topa tuttu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise küçük nezaketlerin ‘büyük bir fark yaratabileceğini’ söyleyerek Markle’a destek oldu. Ancak çoğunluk Markle’ın ‘zavallı’ olduğunu düşündüklerini ve dikkat çekmek için böyle eylemlerde bulunduğunu yazdı.

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