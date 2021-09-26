Meghan ve Prens Harry “eşitlik festivali”nde dalga konusu oldu

New York’ta düzenlenen aşı farkındalığı ve corona virüsü aşısının yoksul ülkelere gönderilmesi ile ilgili etkinliğe katılan Prens Harry ve Meghan Markle alay konusu oldu.

Sozcu.com.tr

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşının yoksul ülkelere de gönderilmesi için çağrıda bulunan birçok ünlü isim önceki gün New York’ta sahne aldı. Aralarında Jennifer Lopez, Coldplay, Billie Eilish gibi isimlerin de yer aldığı ve farklı ülkelerde de düzenlenen etkinliğin New York sahnesindeki açılışı Prens Harry ve Meghan Markle yaptı.

Konserler öncesinde sahneye çıkarak, aşı eşitsizliğine karşı olmaya ve yoksul ülkelere de aşı gönderilmesine çağrı yapan Markle’ın giydiği kıyafetler ve kullandığı takılar gündem oldu.

Markle’ın ünlü tasarımcı Valentino imzalı mini bir elbise giydiği görülürken İngiliz basını bu elbisenin 4.500 dolar (yaklaşık 40.000 TL) olduğunu duyurdu. Kraliyet ailesinden ayrılıp ABD’ye yerleştikten sonra hem Netflix hem de Spotify gibi şirketlerler “içerik anlaşması” imzalayan Meghan’ın takıları ise astronomik fiyatıyla dikkat çekti.

“Eşitlik” vurgusunun yapıldığı etkinlikte Meghan Markle’ın 16.500 dolar (yaklaşık 146.000 TL) değerinde Cartier markasına ait küpe taktığı ortaya çıktı. Öte yandan İngiliz Mail on Sunday, Markle’ın kupelerin yanı sıra 12.000 dolar (106 bin TL) değerinde Cartier imzalı bir kol saati ve 6900 dolar (61 bin TL) değerindeki bir “aşk” bileziği taktığını da aktardı.

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