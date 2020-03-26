Meghan’dan flaş hamle! Babasında corona çıkan Prens Harry’e yasak

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünya çapında bir kriz halini aldı. 21 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği salgın, siyasi figürlerden kraliyet ailelerine kadar sıçradı.

Monaco Prensi II. Albert’ın corona testinin pozitif çıkmasının ardından İngiltere’de de panik başlamış, kısa süre önce Albert’la bir araya gelmiş olan Prens Charles olağan şüpheli haline gelmişti.

KRALİÇE’YE BULAŞMADI

Ülkenin gündemine bomba gibi düşen haber dün geldi ve Prens Charles’ın corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Bu gelişme üzerine herkes Kraliçe Elizabeth’i merak ederken, kraliyet kaynakları durumunun iyi olduğunu ve virüs taşımadığını duyurdu.

71 yaşındaki Prens Charles’ın virüse yakalanması, kraliyet görevlerini bırakarak ABD’de yaşama kararı alan oğlu Prens Harry’yi de harekete geçirdi. Daily Mail’in çifte yakın kaynaklardan aldığı habere göre, babası için İngiltere’ye gitmek isteyen Harry’ye eşi Meghan Markle’dan yasak geldi.

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Meghan’ın salgının etkisi geçene kadar Harry’nin hiçbir yere gitmesini istemediği öğrenildi. Kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, “Harry babasıyla irtibat halinde. Meghan’la ikisi de çok üzgün” dedi.

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