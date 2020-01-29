Mehmet Ali bakteri kapıyor! Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı yayında

Hekimoğlu dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu fragmanında Mehmet Ali’yi ısıran evsiz hasta bakteri bulaştırıyor. Hekimoğlu son bölümde ise; İpek, yeni vaka ile Hekimoğlu yerine Mehmet Ali’nin ilgilenmesini ister. Bu durum olayları eğlenceli ama bir o kadar da stresli hala sokar. İşte Hekimoğlu 6. bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

Kanal D ekranlarında her Salı izleyici ile buluşan Hekimoğlu dizisinin son bölümünde ünlü müzisyen Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir. Hekimoğlu ise ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe eder. Ancak vaka Hekimoğlu yerine Mehmet Ali’ye verilir! İşte Hekimoğlu 5. son bölüm izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı…

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI



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HEKİMOĞLU 5. BÖLÜM ÖZETİ

Ünlü müzisyen Cihan Yenerler ALS tanısıyla Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılır. Cihan Yenerler, hastalığı ilerleyince yeniden klarnet çalamayacağını anlayıp tüm umudunu yitirir. Hekimoğlu ise ALS teşhisinin doğruluğundan şüphe eder. Ne var ki İpek, vaka ile Mehmet Ali’nin ilgilenmesini ister. Son kararları Mehmet Ali’nin verecek olması ve Hekimoğlu’nun bu durum karşısındaki tepkisi diğerleri için yeni olduğu kadar eğlenceli bir durumdur.

HEKİMOĞLU 5. BÖLÜM İZLE

Öte yandan İpek, klinikte hasta bakmayı Hekimoğlu için bir oyun haline getirmeye çalışır.

İpek planında başarılı olabilecek midir? Mehmet Ali, Hekimoğlu’nun kararlarını uygulamaya devam edecek midir? En önemlisi Cihan Yenerler yeniden klarnet çalabilecek midir?