Mehmet Ali Büyüksayar: Her geçen dakika aleyhimize oldu

Zor bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden Mehmet Ali Büyüksayar, “Öncelikle ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, ailelerine de sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Zor bir deplasmandı. Penaltıyla şansız bir gol yedik. Sonrasında gelen kırmızı kart oyunu giderek zorlaştırdı. Her geçen dakika aleyhimize oldu. Dediğim gibi zor bir maçtı. Önümüzde Giresunspor maçımız var. Ona odaklanıp, o maça hazırlanacağız. Haftaya elimizden gelenin en iyisini yapacağız” şeklinde konuştu.

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)