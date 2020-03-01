Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi

Geçtiğimiz sene evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında kaçış sendromu nüksettiği için 234 gün yoğun bakım yatan Mehmet Ali Erbil’in tedavisine evine devam edilmeye başlandı. Bir ay önce kalp spazmı geçiren Erbil, aylar sonra yakın dostunun mekanından çıkarken görüntülendi.

Evinde bir hemşireyle fizik tedaviye başlayan Mehmet Ali Erbil önceki gün bir arkadaşının mekanından çıkarken görüntülendi. Saç ve sakal tıraşı olan şovmen, tekerlekli sandalye ve hemşiresiyle aracına geldi. Bitkin olduğu görülen Erbil, sorularını yanıtsız bırakırken şoförü de basın mensuplarının görüntü almasını engelledi. Ünlü şovmen, yakın arkadaşlarının yardımıyla aracına bindirildi.

