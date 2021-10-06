Mehmet Ali Erbil ile Deniz Akkaya birbirine girdi

Ece Ronay’a attığı ses kayıtları ve mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil, canlı yayında Deniz Akkaya ile birbirine girdi.

Genç şarkıcı Ece Ronay, Instagram hesabından şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları ifşa etti. Ronay’a “Seninle uyumak istiyorum” diye mesajlar attığı söylenen Erbil ise hakkındaki iddiaları yalanladı. ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı magazin programında ise bu konu konuşulmaya başlayınca Erbil yayına bağlandı.

Programda adı geçtiği için canlı yayına bağlanan Mehmet Ali Erbil, sinirlerine hakim olamadı. Deniz Akkaya’nın “Daha önce Türk polisine hakaret eden ve küfreden bir insanın klibinde nasıl oynadın?” sözlerine sinirlenen Erbil, “Ben müneccim miyim? Nereden bileyim” diyerek bağırdı.

“BENİ GEÇMİŞİMDEN VURMAYA KALKMA”

Erbil’in sözlerine cevap veren Akkaya ise “Yahu ben seni korumak adına bir şey söylüyorum. Google’a Ece Ronay yazınca ilk çıkan konu bu. Hiç araştırmadın mı?” ifadelerini kullandı.

“Ha tabii kızın 21-22 yıllık hayatını sorgulayacağım. Sen kendi hayatını sorgulayabilir misin? Deniz Hanım’ın hiç mi geçmişinde böyle şeyler yok?” diyen Erbil’e Akkaya şu sözlerle tepki gösterdi: “Şimdi beni geçmişimden vurmaya kalkma. Klibinde oynayacaksan bu kadın şimdiye kadar hangi işlere imza atmış buna bakarsın. Kimseyi geçmişiyle vurmaya kalkma.”

“SANA BELDEN AŞAĞI ÇOK İYİ VURURUM”

Canlı yayında öfke kusan Mehmet Ali Erbil de “Sana belden aşağı çok iyi vururum ben. Sen çok iyi biliyorsun. Çıldır orada çıldır” deyince Akkaya öfkeden deliye döndü. Sinirden elindeki kalemi fırlatan Akkaya, “Sen bana belden aşağı vuramazsın. Neyi biliyorum söyle. Bir şey söyleyeceksen adam gibi söyleyeceksin” dedi.

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