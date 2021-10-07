Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sitem etti

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay’ın klibinde rol alan şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisine gönderdiği ses kayıtlarını ve mesajları ifşa etmesiyle başlayan ve magazin gündemine bomba gibi düşen olayda Yasmin Erbil de bir açıklama yaptı. Erbil babasıyla ilgili gelen mesajlara daha fazla dayanamadı.

Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyerek şovmenin kendisine “Bu gece yanında uyumak istiyorum” şeklinde attığı mesajları ifşa etmişti.

50 BİN TL’LİK “SUS PAYI”

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunan Ronay, adliye çıkışı yaptığı konuşmada ise “Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak 50 bin lira para teklifinde bulundu” demişti.

Gündeme bomba gibi düşen taciz olayında Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil de babasıyla ilgili kendisine gelen mesajlara isyan etti.

“HEPSİNİ GÖRÜYORUM AMA…”

Yasmin Erbil Instagram hesabından yaptığı paylaşımında “Sürekli açıklama bekliyorsunuz benden” diyerek sitem etti.

Yasmin Erbil açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir, sanmayın ki yanlışları doğruları görmüyorum. Hepsini görüyorum ama ben 2018’den beri babamı kaybetme korkusuyla cebelleşiyorum. 24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında merak etmeyin ve benim hep arkamda oldu ve olmaya da çalışıyor buna emin olabilirsiniz. Bir insanın ailesinden birinin kaybetme korkusu yaşaması kadar korkunç bir travma olamaz.”

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