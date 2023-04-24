Mehmet Aslantuğ: Akbelen Ormanları için vatan haini olmayı göze alıyorum





Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla Milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için paylaştığı videoda, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı’nda kurulmak istenen maden sahasının yarattığı ekoloji tahribatına dikkat çekti.

“HAİN OLMAYI GÖZE ALIYORUZ”

Milas’a bağlı İkizköy’de yaklaşık 700 gündür nöbet tutan köylülere ve çevrecilere destek veren Aslantuğ, “Ülkenin bugününe ve yarınına değil, halkına ve halkının yararına değil; birilerine çıkar sağlamak üzere böyle bir vahşete tanıklık ediyoruz.

Kâh burada Milas ormanlarında, kâh Kaz Dağları’nda, kâh Karadeniz’de ya da yurdun birçok yerinde insan hak ve özgürlüklerinin peşine düşen arkadaşlarımız, başkaca dertlere elini uzatan, bedenini uzatan arkadaşlarımız; ‘kişisel konforundan’ vazgeçip kendini bu vandallıkların önüne atan insanlar vatan haini ve bunları yapanlar da vatanperver ise, biz vatan haini olmayı göze alıyoruz. Hesap soracağımızı beyan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ ÇALANLARA İNAT

Aslantuğ açıklamasının devamında ise “Yüzlerce köyü, köylüğü; insanın vicdanına emanet doğayı ve diğer canları talan edenlere; vahşi, şahsi çıkarı için çocukların geleceğini çalanlara inat: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kutlu olsun.” dedi